La victoria sobre Xolos no sólo representó tres puntos para Santos Laguna; significó romper una racha de casi dos años sin ganar como visitante y encender una luz de esperanza en un torneo que los ha tenido al fondo de la tabla.

Con apenas cinco unidades después de 10 jornadas, el conjunto lagunero busca un cambio de mentalidad que le permita recuperar confianza y empezar a escalar posiciones. En esa misión, una pieza clave es Ezequiel Bullaude, autor de un gol en Tijuana y uno de los jugadores que más ilusión genera en la afición.

El argentino, consciente del reto que viene, expresó su deseo de ver a los Guerreros competir con mayor solidez, especialmente de cara al duelo frente a Guadalajara, su próximo gran desafío.

“El arranque de año fue muy difícil; no se nos han dado los resultados esperados, pero el equipo trabaja unido para salir del mal momento y darle alegrías a nuestra afición. En varios partidos se presentaron situaciones que reflejan que merecemos más, como la racha que rompimos recientemente. Contra Guadalajara buscaremos sumar unidades y recuperar confianza”, comentó.

Bullaude, quien no oculta que mantiene una deuda con la afición, agradeció a los seguidores por su apoyo y afirmó que el grupo ofrecerá su máximo esfuerzo para generar orgullo en la tribuna.

“Sé que Torreón es una plaza muy apasionada, que permanece con nosotros en todo momento. Mi objetivo es convertirme en el mejor jugador posible y, con ello, retribuir a la gente su apoyo. Agradezco que nos acompañen y que sigan confiando en nosotros”, finalizó.

