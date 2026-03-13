La lesión de Luis Ángel Malagón, portero del América y uno de los candidatos naturales a defender el arco de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, ha reconfigurado por completo el panorama bajo los tres postes.

Con su ausencia, se abre una carrera contrarreloj para varios guardametas que buscan alcanzar su mejor versión y ganarse la confianza de Javier Aguirre.

Entre las opciones destaca Carlos Acevedo, arquero y capitán de Santos Laguna, considerado por el cuerpo técnico en recientes convocatorias, aunque aún sin minutos en la cancha.

Ante este escenario, su compañero Ezequiel Bullaude no dudó en respaldarlo, resaltando la calidad y liderazgo del lagunero, y asegurando que tiene todo lo necesario para pelear un lugar —e incluso la titularidad— en la Copa del Mundo.

“Carlos tiene calidad de sobra para llegar a la Copa del Mundo. Lo veo preparado para tomar esa oportunidad y ser el portero titular de México. Trabaja con intensidad todos los días para sumar y ayudar al equipo", mencionó en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

El mediocampista argentino, quien apareció en el once ideal de la Liga MX en la Jornada 10, habló de lo especial que será tener el Mundial tan cerca. Destacó la enorme pasión de la afición mexicana por el Tricolor, y el ambiente que se vivirá con los visitantes que llegarán para apoyar a sus selecciones.

"Al mexicano le gusta mucho el futbol; tiene una gran pasión. La Copa del Mundo será especial para todos, permitirá ver el deporte desde otra perspectiva y nos dará la oportunidad de conocer a aficiones de otras partes quedará en la memoria", dijo.

