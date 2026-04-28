PSG vs Bayern Munich EN VIVO - Semifinal de la Champions League

El mediocampista portugués Vitinha, tocado en el talón derecho la pasada semana, fue incluido finalmente por Luis Enrique en el once del Paris Saint-Germain para la ida de semifinales de la Champions League de este martes ante un Bayern Munich sin sorpresas.

En el PSG, la única duda estaba en el centro del campo, donde finalmente alineó a João Neves, Warren Zaïre-Emery y Vitinha, ese último recién recuperado de una inflamación en el talón derecho.

El español Fabián Ruiz, que ha jugado noventa minutos repartidos en tres partidos después de una baja de tres meses, es suplenete.

En ataque, el campeón de Europa confiará en los jugadores de la final de la pasada Champions: Ousmane Dembélé secundado con Khvicha Kvaratshkhelia y Désiré Doué, por lo que Bradley Barcola empieza el partido en el banco de suplentes.

En el Bayern, Vincent Kompany no introdujo ninguna sorpresa, principalmente alineando a su tridente ofensivo estelar: Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz.

Las alineaciones de PSG y Bayern Munich

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern Munich: Neuer (cap.) - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane