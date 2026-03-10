Más Información

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Rayados vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Rayados vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Luis Ángel Malagón se retira entre lágrimas por grave lesión con el América; ¿Se pierde el Mundial?

Luis Ángel Malagón se retira entre lágrimas por grave lesión con el América; ¿Se pierde el Mundial?

Cuando él mismo había reconocido que no se encontraba en su mejor momento, tanto en el América como en Selección Mexicana, y que tenía el deseo de recuperar su nivel, sufrió una lesión que parece de gravedad.

El portero mexicano tuvo que abandonar el terreno de juego, durante el partido de las Águilas contra el Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf, tras haberse lastimado el tobillo.

En una jugada de rutina, el seleccionado mexicano intentó realizar un despeje, pero se terminó resbalando ante la presión de un rival y su pierna izquierda se atoró con el césped, al momento de caer.

Lee también

Su pie de apoyo se dobló antes de patear el esférico y perdió, completamente, de vista la acción.

De inmediato, se olvidó del balón, a pesar de que tenía al jugador contrario encima, y se tomó el pie, con evidente dolor.

Luis Ángel Malagón tuvo que ser sustituido por Rodolfo Cota y salió de la cancha en camilla y con lágrimas por la lesión que sufrió.

Lee también

El canterano del Morelia apenas pudo estar 40 minutos en el juego de ida de los octavos de final de Concachampions.

En espera de que el América emita un comunicado oficial sobre la gravedad de su lesión, el rictus de dolor de el arquero azulcrema no deja un diagnóstico alentador.

De igual manera, las alarmas se encienden en la Selección Mexicana, ya que Luis Ángel Malagón es uno de los tres guardametas que siempre forman parte de las convocatorias de Javier Aguirre.

Incluso, durante una época, el portero de las Águilas fue considerada la primera opción del Vasco; aunque, últimamente perdió la titularidad con Rául Rangel (Chivas).

Lee también

ASÍ SE LESIONÓ LUIS ÁNGEL MALAGÓN

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS