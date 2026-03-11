Más Información
América visita esta tarde al Philadelphia Union en el partido correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.
Con la obligación de ganar para llegar con buenas chances de avanzar y cumplir con el objetivo de ganar un torneo internacional, las Águilas del André Jardine buscan pegar primero para regresar a casa con ventaja que los acerque a la siguiente ronda de la Concachampions.
Las Águilas llegan con el ánimo a tope después de vencer al Querétaro, pero aún deben convencer a su afición de que están listos para volver a ser un equipo ganador.
Sigue aquí el minuto a minuto del partido contra el Philadelphia Union
Universal Deportes 06:29 PM
¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!
Universal Deportes 06:08 PM
¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!
América vence 1-0 al Philadelphia Union
Universal Deportes 06:07 PM
ALERTA EN AMÉRICA
Luis Ángel Malagón se retiró del campo de juego entre lágrimas tras sufrir una grave lesión
Universal Deportes 05:31 PM
Min 20. ¡GOOOL DEL AMÉRICA!
Raphael Veiga adelanta a las Águilas en el marcador
Universal Deportes 05:03 PM
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
