América visita esta tarde al Philadelphia Union en el partido correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Con la obligación de ganar para llegar con buenas chances de avanzar y cumplir con el objetivo de ganar un torneo internacional, las Águilas del André Jardine buscan pegar primero para regresar a casa con ventaja que los acerque a la siguiente ronda de la Concachampions.

Las Águilas llegan con el ánimo a tope después de vencer al Querétaro, pero aún deben convencer a su afición de que están listos para volver a ser un equipo ganador.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido contra el Philadelphia Union

Universal Deportes 06:29 PM ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 06:08 PM ¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO! América vence 1-0 al Philadelphia Union

Universal Deportes 06:07 PM ALERTA EN AMÉRICA Luis Ángel Malagón se retiró del campo de juego entre lágrimas tras sufrir una grave lesión

Universal Deportes 05:31 PM Min 20. ¡GOOOL DEL AMÉRICA! Raphael Veiga adelanta a las Águilas en el marcador