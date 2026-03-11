Más Información

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Resultado: América firma dolorosa victoria sobre Philadelphia en Copa de Campeones de CONCACAF

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Irán apoyaría cambiar partidos de selección iraní de EU a México en el Mundial: Embajador

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón se perderá el Mundial 2026 tras romperse el tendón de Aquiles

Rayados vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Rayados vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup

Luis Ángel Malagón se retira entre lágrimas por grave lesión con el América; ¿Se pierde el Mundial?

Luis Ángel Malagón se retira entre lágrimas por grave lesión con el América; ¿Se pierde el Mundial?

 visita esta tarde al Philadelphia Union en el partido correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Con la obligación de ganar para llegar con buenas chances de avanzar y cumplir con el objetivo de ganar un torneo internacional, las Águilas del André Jardine buscan pegar primero para regresar a casa con ventaja que los acerque a la siguiente ronda de la Concachampions.

Las Águilas llegan con el ánimo a tope después de vencer al Querétaro, pero aún deben convencer a su afición de que están listos para volver a ser un equipo ganador.

Sigue aquí el minuto a minuto del partido contra el Philadelphia Union

Universal Deportes 06:29 PM

¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO!

Universal Deportes 06:08 PM

¡TERMINA EL PRIMER TIEMPO!

América vence 1-0 al Philadelphia Union

Universal Deportes 06:07 PM

ALERTA EN AMÉRICA

Luis Ángel Malagón se retiró del campo de juego entre lágrimas tras sufrir una grave lesión 

Universal Deportes 05:31 PM

Min 20. ¡GOOOL DEL AMÉRICA!

Raphael Veiga adelanta a las Águilas en el marcador

Universal Deportes 05:03 PM

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS