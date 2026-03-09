América enfrenta este martes al Philadelphia Union en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, torneo que luce como la prioridad para el equipo de André Jardine que para este duelo no contará con Henry Martín.

El atacante azulcrema sigue sin poder estar al 100 por ciento con su club, pues solamente ha logrado jugar un par de partidos y vuelve a recaer de sus dolencias físicas, dejando un gran hueco en la delantera de las Águilas.

'La Bomba' disputó su último juego en la Jornada 7 del Clausura 2026, cuando los de Coapa se midieron al Puebla y consiguió a jugar 74 minutos, pero volvió a presentar molestias.

Henry Martín en su presentación en el Clausura 2026 de la Liga MX. FOTO: IMAGO7

En este crucial partido contra el cuadro de la MLS, el técnico del equipo mexicano, André Jardine, confirmó que su capitán no estará disponible, aunque asegura estará listo pronto.

"Le falta muy, muy poco para regresar. Aún no está disponible para este partido", destacó en conferencia de prensa.

Jardine está enfocado en poder buscar el pase a la siguiente ronda, por lo que primero se concentra en este partido antes de imaginarse en los cuartos de final del torneo de la Concacaf.

"El rival aquí es Philadelphia, estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar un segundo siquiera, en este momento, en cualquier otro partido. Philadelphia es un buen representante de la evolución de la MLS. Un equipo con formas muy definidas, hicieron un buen torneo anterior, tienen muchos cambios en su plantel, pero la idea sigue", señaló.