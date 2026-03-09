El manager de Estados Unidos menosprecia a México antes del Clásico Mundial

Más Información

Este lunes, el Clásico Mundial de Beisbol será escenario de uno de los duelos más cargados de simbolismo dentro y fuera del diamante: México vs. Estados Unidos.

No se trata solo de un choque deportivo, sino de un enfrentamiento atravesado por tensiones sociales y un clima migratorio que en los últimos meses ha golpeado directamente a la comunidad mexicana en territorio estadounidense.

En medio de ese contexto, y después del contundente 16-0 con el que México aplastó a Brasil, surgieron palabras que encendieron aún más la previa.

Mark DeRosa, manager del equipo estadounidense, minimizó la fortaleza de la novena mexicana y afirmó que, sin importar quién ocupe el rol de abridor o quién salte primero al terreno, su equipo no verá amenazada su superioridad frente a los tricolores.

"Honestamente creo que tenemos los mejores 30 jugadores del mundo en ese vestidor y se están uniendo como un equipo, así que realmente no creo que vaya a importar con quien comiencen. Sabes que vamos a poner una alineación y perseguirla (la victoria)", mencionó en conferencia de prensa.

DeRosa, quien en 2023 probó la derrota ante México por pizarra de 5-11, recalcó que ahora todo será diferente, al tener como su arma secreta a Paul Skenes.

"(Estados Unidos) ha tenido sus manos llenas con ellos en este torneo el último par de ediciones, créeme que no lo he olvidado y se que Kyle (Schwarber) probablemente sea lo mismo, así que tengo al tipo adecuado en la loma con Paul Skenes, un buen bullpen, alineación increíble y lo buscaremos", finalizó.

