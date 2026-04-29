Atlético de Madrid vs Arsenal EN VIVO - Semifinales de la Champions League

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea de inicio a Ademola Lookman y Johnny Cardoso en el once titular para el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal en el Metropolitano.

El conjunto rojiblanco sale con Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Ademola Lookman, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En el Arsenal, Mikel Arteta cuenta de inicio con David Raya; Ben White, Wiliam Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martin Odegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Noni Madueke, Viktor Gyokeres y Gabriel Martinelli.

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