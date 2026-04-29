Uruguay tendrá hospedaje de primer nivel en México durante la Copa del Mundo: “La cancha es de clase mundial”

En 43 días empieza la Copa del Mundo de 2026, y México no sólo será sede de 13 partidos, también será anfitrión de distintas selecciones que eligieron al país como base durante el desarrollo del torneo. Una de ellas es la de Uruguay, que se hospedará en el prestigio complejo de Mayakoba en Playa del Carmen y que se declara listo para recibir a la garra charrúa.

En la antesala de la segunda edición del LPGA Riviera Maya Open, Luis Durán, Director General de RLH Properties, compartió los detalles de cómo se están preparando en el Fairmont Mayakoba para recibir a Marcelo Bielsa y la delegación uruguaya.

“Ofrecemos las mejores instalaciones que hay en cualquier campo de categoría internacional. Dimos una renovación completa a nuestra cancha de futbol, que está al mejor estándar de cualquier estadio del mundo, eso nos lo han dicho las autoridades de FIFA y que es fundamental para entrenar en cualquier lugar de clase mundial”, mencionó con orgullo Durán.

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¡Acá se hospedará Uruguay durante el Mundial! 🔥🇲🇽🇺🇾



Luis Durán, Director General de RLH Properties, comparte los detalles del lugar donde se hospedará la selección de Uruguay durante el Mundial 2026



¿Vuelve Portugal con Cristiano Ronaldo? 👀 pic.twitter.com/g5Xi8fcmHC — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 29, 2026

Este complejo en Playa del Carmen se impuso a otras opciones que tenía contemplada la Asociación Uruguaya de Futbol en ciudades como Tampa, Atlanta, Boca Ratón y Austin. Durante el Mundial 2026 , los celestes jugarán en Miami contra Arabia Saudita y Cabo Verde, y en el estadio Akron de Guadalajara contra España, en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos.

En este mismo lugar se hospedó la selección de Portugal previo a la reinauguración del estadio Banorte, y Durán destacó que “todas las familias disfrutan de la hospitalidad mexicana. El lugar es fuera de serie, el servicio igual, y sabemos que la hospitalidad es lo que nos llena la boca de orgullo”.

Finalmente, ante los rumores de un posible regreso de Portugal, ya con Cristiano Ronaldo, el empresario mexicano mencionó que la única limitante para tener más selecciones aparte de la Uruguay es que solamente tienen una cancha, así que por ahora, el único país confirmado que se hospedará durante el Mundial en Mayakoba es Uruguay.

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