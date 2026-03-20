Los polémicos festejos de Efraín Juárez, al término del empate entre los Pumas y el Cruz Azul, provocaron que recibiera una multa económica de alrededor de 350 mil pesos.

Sin embargo, al interior del vestidor auriazul, consideran que su celebración fue apegada a su forma de ser, por lo que evitan centrarse en eso y en todos los comentarios negativos que se generaron en el entorno.

“Es su personalidad y la demuestra en cada partido, en cada acción; él vive el partido en todo el momento y yo creo que fue reflejo de eso. [Fue una manera] de aplaudirle al grupo porque nunca se rindió contra un rival, que se supone, que es de los favoritos para el título”, señaló Adalberto Carrasquilla.

El centrocampista panameño prefirió resaltar los puntos positivos del director técnico auriazul.

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“Me quedo con su entrega cada día, saca tu mejor versión y te ayuda siempre tener ganas de más, es un técnico con su idea muy marcada y que siempre se muere con la suya”, valoró.

Por su parte, Pablo Bennevendo añadió que “todos conocemos” que Efraín Juárez “vive al 100% cada momento” y que lo más importante es que “la afición se está sintiendo representada”, tanto por él como por el equipo.

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“Nosotros que estamos con él día a día sabemos que es un tipo que vive al máximo, que tiene mucha pasión y mucha intensidad y eso es algo que nos transmite; es su forma de ser, así ha sido desde el día que llegó, lo ha seguido demostrando hasta el día de hoy y me parece que así va a seguir siendo el resto de su vida”, mencionó el canterano de los Pumas.

Cabe resaltar que Efraín Juárez, solamente, fue sancionado económicamente, por lo que podrá estar presente en la banca de los Pumas para el Clásico Capitalino ante el América.

El duelo entre los auriazules y los azulcremas se disputará este sábado sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.