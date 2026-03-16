El América se quedó con el triunfo (2-0) ante el Mazatlán FC en el cierre de la Jornada 11 del Clausura 2026.

Las Águilas volaron en el estadio Ciudad de los Deportes y ganaron tres puntos más que importantes para meterse en la lucha por estar en la Liguilla del futbol mexicano,

El equipo de André Jardine todavía no alcanza su mejor versión futbolística, pero, de a poco, ha ido mejorando de cara al cierre de la Fase Regular del torneo.

Con goles de Raphael Veiga y Vinícius Lima, el conjunto azulcrema le cumplió a su afición y se declaró listo para afrontar una semana que será más que importante.

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El miércoles estará enfrentando al Philadelphia Union, con el objetivo de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

De momento, tiene la ventaja en el marcador global (1-0), por lo que, al jugar como local, podría ser un trámite para eliminar al representante de la Major League Soccer (MLS).

Después, tendrá que encarar uno de los partidos más importantes en su calendario: el Clásico Capitalino contra los Pumas.

El América tiene en puerta uno de esos duelos que no puede perder, por lo que deberá mejorar su funcionamiento, sobre todo, porque la escuadra auriazul atraviesa un momento importante en el Clausura 2026.

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En el seno universitario, también son conscientes de que no pueden perder con las Águilas y, mucho menos, jugando como locales.

Por tal motivo, Efraín Juárez acudió, de incógnito, al juego de los de Coapa ante los Cañoneros, en el inmueble de la colonia Noche Buena.

El director técnico de los Pumas decidió no perderse el encuentro de su siguiente rival y fue a observar de cerca su funcionamiento.

Desde que se supo que el estratega mexicano estaba en el estadio, las cámaras de la televisora que transmitió el encuentro lo buscaron, hasta que dieron con él.

Efraín Juárez se encontraba en uno de los palcos, acompañado de su hijo, quien se encargó de decirle a su papá que estaban saliendo en la pantalla del inmueble.

Antes de que finalizara el partido del América, el exfutbolista abandonó el Ciudad de los Deportes y fue cuestionado sobre su pronóstico para el Clásico Capitalino.

Sin embargo, prefirió no hablar demasiado y respondió un par de preguntas de manera breve, mientras caminaba para salir rápido del circuito del estadio.

"Bien, todo bien. Primero Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí estamos, ahí estamos", declaró Efraín Juárez, el timonel de los Pumas.