Rodolfo Cota respalda a Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana y envía un mensaje a los porteros jóvenes

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Con la lesión de Luis Ángel Malagón, volvió a ser titular en un equipo de Primera División. El arquero del América lamenta el cómo le llegó la oportunidad, pero se dice contento con su presente en las Águilas.

Con Chivas, León, Puebla y Pachuca cosechó campeonatos y además, tiene experiencia en Mundiales como tercer portero de la Selección Mexicana. Cota es un arquero de experiencia y habló sobre la actualidad del arco tricolor rumbo al Mundial de 2026.

El surgido de los Tuzos del Pachuca respaldó a Guillermo Ochoa, quien podría vivir su sexta Copa del Mundo y aseguró sentirse contento por verlo como opción en el combinado nacional.

“Quisiera que Ángel estuviera acá sentado. Desafortunadamente, todos sabemos la situación tan desafortunada que pasó. Lo de Memo está de más hablar de su gran carrera, el portero que es. Me tocó mucho tiempo convivir con él. Me da gusto volverlo a ver que vista la camiseta de la Selección", declaró el guardameta de 38 años.

"Todo jugador que está activo tiene abiertas las puertas de Selección y mientras te mantengas y sumes la jerarquía y trayectoria que tiene. Bienvenido sea", agregó sobre la experiencia del histórico arquero, actual elemento del AEL Limassol.

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Para Rodolfo, en ocasiones se valora poco la trayectoria de los que aportaron mucho al futbol mexicano y envió un mensaje a los porteros que vienen atrás en busca de llegar a una Copa del Mundo o consolidarse en su respectivo club.

"Soy de las personas que piensa que las cosas hay que ganárselas, hay que trabajar mucho y en esta posición hay que ser muy pacientes. Tarde o temprano los que vienen empujando les va a llegar, no sé si en este Mundial o en el otro. Se habla demasiado y la verdad a veces no valoramos los tipos que han sido importancia", concluyó Cota.

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