Las bajas de Portugal para enfrentar a la Selección Mexicana; no sólo es Cristiano Ronaldo

La Selección de Portugal concluyó este martes su preparación en territorio luso y emprendió viaje a Cancún, México, donde preparará su choque contra la Selección Mexicana en el Estadio Azteca, el 28 de marzo.

El equipo dirigido por el español Roberto Martínez se entrenó con todo el grupo, a excepción de los centrocampistas Pedro Gonçalves, del Sporting, y João Neves, del París Saint-Germain, que realizaron trabajo de recuperación física, según informó la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) en un comunicado.

En ese país, el grupo de Martínez se verá reforzado con la llegada de Paulinho, delantero del Toluca. El atacante de los Diablos Rojos es una de las novedades en una lista con muchas ausencias.

Tras el partido contra México, Portugal se enfrentará a Estados Unidos el día 31 en Atlanta.

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Las bajas de la Selección Portuguesa

La baja del portero Diogo Costa se suma a otras ausencias importantes para el español Roberto Martínez.

Rúben Dias, Rafael Leao, Rodrigo Mora y desde luego Cristiano Ronaldo, son otros nombres que no se verán en la Ciudad de México el próximo 28 de marzo.

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