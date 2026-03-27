Con motivo de la temporada de Semana Santa, autoridades capitalinas anunciaron el arranque de la comercialización de romeritos en la Central de Abasto (Ceda), donde se prevé la recepción de aproximadamente mil 200 toneladas de este producto tradicional.

Durante un recorrido en San Andrés Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, la directora de la Central de Abasto, Mónica Pacheco, junto con la alcaldesa Berenice Hernández, destacaron la importancia de esta demarcación como uno de los principales puntos de producción de romeritos a nivel nacional.

Las autoridades señalaron que esta producción no solo abastece a la Ciudad de México, sino que también se distribuye a diversas entidades del país, especialmente en el marco de las celebraciones de Semana Santa, cuando aumenta la demanda de este alimento típico de la gastronomía mexicana.

Se comercializarán mil 200 toneladas de romeritos en la Central de Abasto (Ceda). Foto: Especial

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Asimismo, se informó sobre la inauguración de la Romería de Romeritos en la Central de Abasto, un espacio que busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores, además de impulsar el comercio directo y reconocer el trabajo del campo mexicano.

San Andrés Mixquic es reconocido por la producción de romeritos gracias a la labor de sus agricultores, quienes mantienen viva esta tradición culinaria que forma parte de la identidad cultural del país.

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