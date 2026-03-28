Culiacán, Sin a 28 de Marzo.- A escasos minutos de haber concluido su turno de vigilancia, dos elementos de la Policía Municipal de Culiacán que viajaban en un vehículo particular, de color negro, sobre la autopista Benito Juárez, muy cerca del aeropuerto de la capital del estado fueron atacados a balazos con armas automáticas, por lo que ambos fallecieron.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, Raúl Ernesto “N” y Carlos Manuel “N”, fallecieron a causa de la serie de impactos que recibieron en el ataque.

Según los primeros reportes, las víctimas recien habían concluido su jornada laboral por lo que se desplazaban en un vehículo Honda Acoord, de color negro, sobre la autopista Benito Juárez, cuando se les emparejó otro vehículo, cuyos ocupantes les dispararon en varias ocasiones con armas automáticas.

A causa de los impactos, el agente que conducía la unidad, bajó del acotamiento y quedaron varados y sin vida ambos elementos de seguridad pública, por lo que fuerzas estatales y federales llegaron al lugar para brindarles auxilio, pero estos no presentaban signos vitales.

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Este nuevo hecho, se sumó a otros similares, ya que solo hace dos días, un grupo armado atacó con armas automáticas a un elemento femenino de la Policía Estatal Preventiva de nombre, Araceli “N” de 31 años de años de edad, en la zona del Piggy Back, a la salida sur de la capital del estado, la cual resultó herida.

Se conoció que la agente, conducía una camioneta Mitsubishi L200, de color blanco por la zona del libramiento de la carretera Benito Juárez, cuando desde otra unidad en movimiento le dispararon en varias ocasiones con armas automáticas, por lo que esta aceleró la velocidad y se introdujo en una calle estrecha.

Las detonaciones de las armas de fuego alertó a las corporaciones de seguridad y del Ejército, ya que en un primer reporte que se tuvo, fue en el sentido que se escuchaban detonaciones de armas cerca de una plaza comercial, por lo que al acudir a la zona, no observaron ningún acto de violencia.

En su recorrido por la zona donde se conectan las carreteras Culiacán-El dorado y la Benito Juárez, fueron notificadas que una mujer se encontraba herida en una camioneta blanca, estacionada a espaldas de la zona del Piggy Back.

Con auxilio de paramédicos, fue atendida y escoltada fue trasladada a un hospital de la capital del estado para ser atendidas de las lesiones que presentó en su cuerpo, ya que varios disparos atravesaron la carrocería de la camioneta que conducía.

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