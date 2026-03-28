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San Miguel de Allende, Gto.- Este sábado, decenas de , sobre todo estadounidenses, se manifestaron con un mensaje de paz y “no a la guerra”, y en contra de la intervencionista y migratoria del presidente .

En el Jardín Principal de San Miguel de Allende dieron un mensaje de paz y amor y “no a la guerra”, “no al ICE”, ”no a los reyes” y exigieron “fin a la ”.

La protesta reunió a más de 300 personas, unas de éstas mexicanas, que por tercera ocasión en un acto público expusieron en pancartas el mensaje: “No Kings”.

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Mostraron además cartulinas con mensajes escritos en inglés y español: "No ICE", "Immigrants Make America Great", "Rejecting Kings Since 1776", "Justice Peace Love Justicia Paz Amor", "No World War 3”.

Después, en ambos idiomas, dieron discursos en un templete instalado afuera de la de San Miguel Arcángel.

Exigieron una política exterior por parte de Estados Unidos de respeto a la soberanía de otras naciones y rechazaron la intervención.

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Los manifestantes expresaron su rechazo a las intervenciones que ha perpetrado en Irán, Palestina, Cuba y Venezuela.

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jecg/cr

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