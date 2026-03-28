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Mérida, Yucatán.- De fiscalizados por la , 23 resultaron con irregularidades tanto por falta de documentos como por sospecha de .

Por esa razón están advertidos de que deberán cubrir esas inconsistencias a riesgo de ser denunciados ante autoridades penales.

De los 26 alcaldes de Yucatán auditados, solo 3 ediles resultaron libres de inconsistencias o posibles irregularidades.

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Los demás, es decir, 23 seguirán bajo indagación de la ASF.

Aparte, deberán ser auditados por la Auditoria Superior de Yucatán (ASY).

Por su parte, los diputados de Morena Naomi Peniche y Daniel González Quintal, consideraron que es urgente " endurecer" las leyes para evitar que sigan "saqueos" de los recursos públicos. "Es intolerable que los alcaldes actúen con irresponsabilidad en el uso y manejo de fondos públicos", advirtió la legisladora Peniche.

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Finalmente el diputado González Quintal manifestó que pedirán a la ASY que profundice sobre la investigación contra los alcaldes.

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vr/cr

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