Más Información
SSC CDMX confirma muerte de aficionado tras caer de palco del Estadio Banorte; estaba en estado de ebriedad
Reapertura del Estadio Banorte: ¿Vas al México vs Portugal? Estos son los artículos que no puedes ingresar
Mérida, Yucatán.- De 26 alcaldes fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, 23 resultaron con irregularidades tanto por falta de documentos como por sospecha de malversación de fondos.
Por esa razón están advertidos de que deberán cubrir esas inconsistencias a riesgo de ser denunciados ante autoridades penales.
De los 26 alcaldes de Yucatán auditados, solo 3 ediles resultaron libres de inconsistencias o posibles irregularidades.
Lee también Continúa rescate de trabajadores atrapados en mina Santa Fe en Sinaloa; evalúan perforación vertical
Los demás, es decir, 23 seguirán bajo indagación de la ASF.
Aparte, deberán ser auditados por la Auditoria Superior de Yucatán (ASY).
Por su parte, los diputados de Morena Naomi Peniche y Daniel González Quintal, consideraron que es urgente " endurecer" las leyes para evitar que sigan "saqueos" de los recursos públicos. "Es intolerable que los alcaldes actúen con irresponsabilidad en el uso y manejo de fondos públicos", advirtió la legisladora Peniche.
Lee también Protección Civil descarta daños por sismo de 5.2 con epicentro Pinotepa Nacional; en CDMX no se percibió
Finalmente el diputado González Quintal manifestó que pedirán a la ASY que profundice sobre la investigación contra los alcaldes.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]