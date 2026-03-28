Ocho perros que vivían en condiciones deplorables (uno de ellos incluso sufría amputaciones) fueron rescatados por autoridades ministeriales en el puerto de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Elementos de la Fiscalía General del Estado encabezaron un operativo de cateo, autorizado por un juez de control, en una vivienda de la colonia Punta del Mar del municipio de Coatzacoalcos.

La acción policial se derivó de una denuncia penal interpuesta por presunto maltrato animal, por lo que se inició una investigación que derivó en el cateo y aseguramiento de ocho perros.

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En el operativo participaron fiscales, peritos y policías ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (SSP) y autoridades municipales.

En el interior de la casa habitación, compuesta por dos niveles, se localizaron ocho caninos en situación de abandono, con indicios de desnutrición y abandono; además, uno de ellos tenía una amputación y herida expuesta.

Los animales fueron resguardados y enviados al Centro de Control Animal, mientras las investigaciones continúan a fin de establecer la responsabilidad de quien o quienes resulten responsables.

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