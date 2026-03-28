Mérida, Yucatán.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Yucatán, Esteban Roche Rivero, aseguró que es fundamental que en Yucatán se aceleren los proyectos energéticos y de conectividad para fortalecer al sector industrial.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 2025 Yucatán reportó una de las cifras más altas en crecimiento en el sector industrial con un 1.3 por ciento más que en 2024.

Además, ese mismo año, el sector generó 39 mil 800 empleos por lo que es un pilar clave del trabajo formal en Yucatán.

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Roche Rivero señaló que iniciativas como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el desarrollo del Tren Maya en su modalidad de carga, serán fundamentales para el crecimiento económico del estado.

Subrayó que Canacintra continuará fungiendo como enlace entre el sector empresarial y el gobierno, promoviendo el diálogo y la construcción de acuerdos que favorezcan el desarrollo económico.

Como parte de su plan de trabajo, presentó la estrategia “Impulso Industrial 2030”, enfocada en elevar la capacidad competitiva de las empresas, fomentar la innovación, fortalecer la integración de cadenas de valor y consolidar al estado como un referente industrial sostenible.

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Entre los objetivos prioritarios de su gestión destacan el aseguramiento del suministro energético, el aprovechamiento de la infraestructura logística, el impulso a proveedores locales, la formación de talento y la atención a los desafíos ambientales y regulatorios.

Destacó que iniciativas como la modernización del Puerto de Altura de Progreso, el desarrollo del Tren Maya en su modalidad de carga, colocarán a Yucatán en una posición estratégica para el fortalecimiento del sector industrial.

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