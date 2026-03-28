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Pinotepa. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) descartó daños por el de magnitud 5.2 en Pinotepa Nacional, durante la mañana de este sábado 28 de marzo. El (SSN) registró al menos dos sismos de la misma magnitud en Pinotepa. No se activó la alarma sísmica.

Dos sismos con magnitud de 5.2 se registraron al suroeste de Pinotepa Nacional, . Y, aunque fue percibida con intensidad en varias comunidades de la Costa de Oaxaca y de , no sonó la alarma sísmica.

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el primer sismo de 5.2 se reportó en punto de las 06:57 a 79 kilómetros al suroeste de Pinotepa. Mientras que el segundo fue a 71 kilómetros en la misma ubicación.

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Y aunque los sismos se sintieron con intensidad en varias comunidades de la costa de Oaxaca y de Guerrero, no se registraron daños, según informó Protección Civil Nacional.

“En Pinotepa: El sismo fue percibido de manera ligera por la población en Guerrero, sin reporte de efectos. En la , el sismo no se percibió.

Durante la mañana de este sábado, se registraron otros sismos con magnitud de menos de 5, todos con epicentro en la ciudad de Pinotepa Nacional. A las 06:29 de la mañana, uno de 4.7 a 83 kilómetros al sureste. Otro, a las 04:36 horas, con magnitud de 4.6 a 75 kilómetros de distancia al sureste.

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A las 03:00 de la madrugada, con magnitud de 4.4 a 87 kilómetros al suroeste. Otro más con magnitud de 4.2, a 70 kilómetros en la misma dirección. Y otros dos con magnitud de 4.4 después de la de este viernes.

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