La madrugada de este jueves se registró un sismo de magnitud 4.7 al sureste de Tecpan, en el estado de Guerrero, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:25:59 horas, con epicentro localizado a 6 kilómetros al sureste de Tecpan, en las coordenadas latitud 17.17 y longitud -100.60, a una profundidad de 38 kilómetros.

Hasta el momento, autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas tras este evento sísmico. Sin embargo, se mantiene el monitoreo en la región para descartar posibles afectaciones.

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