Culiacán, Sin a 28 de Marzo.- Las brigadas de rescate civiles y militares exploran diversas opciones para lograr extraer a los cuatro trabajadores que permanecen, desde hace tres días atrapados, en la mina Santa Fe, ubicada en el poblado de Chele, en la sierra del municipio de El Rosario, para ello busca una perforación vertical de 250 metros.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya que visitó la zona del accidente, en el que un derrame de una presa de jales, bloqueó varios túneles internos de la mina Santa Fe, señaló que pese que se trabaja en forma ininterrumpida por equipos de expertos, no se puede tener una valoración del tiempo que se tardará en tener una comunicación con ellos.

Dio a conocer que personal militar adiestrados y capacitados en tareas de rescate junto con especialistas en minas, trabajan las 24 horas del día, tratando de llegar a ellos, pero por las condiciones adversas que privan en el interior, ello ha dificultado las labores.

Debido al derramamiento de una de las presas de jales, los avances en el interior son lentos, ya que se colocan una especie de tarimas, para poder tener movilidad sin problemas, sin que hasta el momento se haya tenido un contacto con alguno de los cuatro mineros que quedaron atrapados desde la tarde del miércoles pasado.

La presidenta municipal de El Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar explicó que el Ejército mantiene una fuerte vigilancia en torno a la mina Santa Fe, ubicada en uno de los poblados de la sindicatura de Cacalotán, en tanto los brigadistas civiles y militares trabajan en varias opciones para llevar un rescate exitoso.

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Dio a conocer que se mantiene una continua comunicación con las familias de los cuatro trabajadores de esta mina que es operada por la Industria Sinaloa Inca, Azteca Gold y se les brinda asistencia, a fin de mantener la tranquilidad y permitir que el personal especializado en extracciones realice sus labores sin problemas.

Según los datos que se han dado a conocer, tres de los mineros atrapados, se ubican en una zona, de 350 metros de profundidad y el cuarto, en un tramo menor, sin embrago, en los avances que se tienen de apertura de acceso, no se ha tenido contacto con ninguno.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya supervisó las labores de rescate de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe. Foto: Especial

El personal militar expertos en rescate, colocaron equipo de perforación para abrir un túnel vertical a una profundidad de 250 metros, para intentar tener contacto con los trabajadores atrapados y buscar la forma de ser sacados sin mayores complicaciones.

Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil dijo que se trabaja en forma coordinada con los miembros de expertos del Ejército y de la empresa minera para rescatar a los cuatro trabajadores que quedaron atrapados.

Se informó que la funcionaria federal y el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya que acudieron al sitió del accidente, donde inicialmente 25 trabajadores estuvieron expuestos al derrame de una presa de jales que inundó una parte de la mina, de los cuales 21 de ellos alcanzaron a salir, tuvieron encuentros con familiares de los atrapados.

En la reunión en la que se explicó la situación que prevalece en la mima Santa Fe, Rocha Moya, agradeció el apoyo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, por el apoyo que se ha brindado para llevar a cabo las labores de búsqueda y rescate de los trabajadores que permanecen atrapados bajo tierra.

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