Más Información

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

Sirloin, rib eye y pulpo, el menú gourmet del CIDE; gasta 2.7 mdp

Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para brindarles ayuda

Marina localiza a las dos embarcaciones perdidas que viajaban a Cuba; buque se dirige a la zona para brindarles ayuda

Aumentan denuncias contra Pakales

Aumentan denuncias contra Pakales

Estadio Banorte no aceptará dinero en efectivo; guía de qué hacer y qué NO hacer en el México vs Portugal

Estadio Banorte no aceptará dinero en efectivo; guía de qué hacer y qué NO hacer en el México vs Portugal

Donovan Carrillo emociona en Praga y se coloca entre los mejores 20 del mundo

Donovan Carrillo emociona en Praga y se coloca entre los mejores 20 del mundo

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

Jueza desestima amparo del contralmirante Fernando Farías, prófugo por red de huachicol fiscal; marino impugna decisión

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que este sábado se incrementará el personal técnico especializado para acelerar el rescate de los cuatro mineros atrapados en la , en el municipio de El Rosario, .

El organismo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana () informó que las brigadas del Ejército y de la empresa minera avanzaron durante la noche 264 metros alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador.

Derivado de lo anterior, señaló en un comunicado, el siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, lo que requerirá de un aumento en el número de personal técnico especializado desplegado en la zona.

Lee también

De esta manera, la Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que se continúa avanzando de manera técnica y cuidadosa en el proceso de exploración de las rampas de la mina colapsada el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo.

Indicó que para estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas, se ha procedido con la colocación de tablas de triplay. Aseguró que los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, solicitó a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, permitiendo así el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico.

Indicó que Velázquez Alzúa mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares sobre todos los avances que reportan los equipos de búsqueda y rescate.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]