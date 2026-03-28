La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció que este sábado se incrementará el personal técnico especializado para acelerar el rescate de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

El organismo de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que las brigadas del Ejército y de la empresa minera avanzaron durante la noche 264 metros alcanzando el punto donde los análisis técnicos establecían la posible ubicación del primer minero; sin embargo, tras la verificación en el sitio, no se localizó al trabajador.

Derivado de lo anterior, señaló en un comunicado, el siguiente objetivo prioritario de las brigadas es continuar con la exploración de 1.5 kilómetros de rampas, lo que requerirá de un aumento en el número de personal técnico especializado desplegado en la zona.

Lee también Protección Civil de la SSPC despliega misión para rescate de mineros en Sinaloa; Defensa y Marina coordinan acciones de búsqueda

De esta manera, la Coordinación Nacional de Protección Civil afirmó que se continúa avanzando de manera técnica y cuidadosa en el proceso de exploración de las rampas de la mina colapsada el pasado 25 de marzo en la localidad de Chele, municipio de El Rosario, ya que las galerías se encuentran obstruidas con lodo.

Indicó que para estabilizar las condiciones del terreno y proteger a los rescatistas, se ha procedido con la colocación de tablas de triplay. Aseguró que los equipos de rescate mantienen labores operativas ininterrumpidas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez Alzúa, solicitó a la población de las comunidades aledañas evitar acercarse a la zona de la mina, permitiendo así el libre tránsito de vehículos de emergencia y personal técnico.

Indicó que Velázquez Alzúa mantiene informada de manera directa y permanente a los familiares sobre todos los avances que reportan los equipos de búsqueda y rescate.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro