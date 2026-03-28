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Michoacán.- El ataque perpetrado por un en contra de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de dejó un saldo de un elemento de la Guardia Civil .

Los informes policiales indican que el convoy de GC circulaba sobre la carretera Uruapan-Zamora, cuando a la altura de la localidad de Carapan, fueron rebasados y atacados a tiros por los tripulantes de una camioneta.

Pese a que los oficiales de la SSP repelieron la , uno de los policías fue lesionado con un impacto de bala en el abdomen y otro más en una de las piernas.

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El elemento herido fue auxiliado en el lugar por sus compañeros v quienes lo trasladaron a un de la región, para su atención médica.

Esta ofensiva criminal, perpetrada por una célula delictiva identificada por las áreas de seguridad como parte del CJNG, provocó un despliegue mayor de fuerzas estatales y municipales de la región, para dar con los responsables de este hecho violento.

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jecg/cr

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