Michoacán.- El ataque perpetrado por un grupo armado en contra de personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán dejó un saldo de un elemento de la Guardia Civil lesionado.

Los informes policiales indican que el convoy de GC circulaba sobre la carretera Uruapan-Zamora, cuando a la altura de la localidad de Carapan, fueron rebasados y atacados a tiros por los tripulantes de una camioneta.

Pese a que los oficiales de la SSP repelieron la agresión, uno de los policías fue lesionado con un impacto de bala en el abdomen y otro más en una de las piernas.

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Ataque del CJNG a Guardia Civil deja un elemento lesionado. Fotos: Especiales.

El elemento herido fue auxiliado en el lugar por sus compañeros v quienes lo trasladaron a un hospital de la región, para su atención médica.

Esta ofensiva criminal, perpetrada por una célula delictiva identificada por las áreas de seguridad como parte del CJNG, provocó un despliegue mayor de fuerzas estatales y municipales de la región, para dar con los responsables de este hecho violento.

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