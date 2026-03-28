Yautepec. Un comando armado ejecutó a cuatro personas y dejó a una más herida de gravedad durante la madrugada de este sábado en el poblado de Oaxtepec. El ataque ocurrió alrededor de las 01:10 horas en el establecimiento denominado "Tikis Bar", ubicado en la calle Rómulo Hernández. Tres víctimas murieron de forma instantánea en el lugar, mientras que una cuarta falleció tras ingresar al hospital.

Peritos de la Fiscalía General del Estado recolectaron indicios balísticos en la zona del crimen, la cual permaneció bajo resguardo policial por varias horas. Los agresores irrumpieron en el local y abrieron fuego de manera directa contra un grupo de hombres para después huir con rumbo desconocido. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos ni han revelado la identidad de los fallecidos.

Este inmueble cuenta con antecedentes de violencia extrema, tras registrarse un homicidio y dos heridos en un atentado similar ocurrido en enero pasado. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reforzaron los patrullajes en la zona oriente sin resultados positivos.

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La Fiscalía Regional Oriente inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio calificado para determinar el móvil de la masacre. Vecinos de la colonia reportaron ráfagas de armas de alto poder, lo que generó pánico entre turistas y residentes del corredor de balnearios. El bar quedó asegurado con sellos oficiales mientras se desahogan las diligencias de ley correspondientes.

La cifra de víctimas mortales podría incrementarse debido al estado crítico del único sobreviviente del ataque, quien permanece bajo custodia en un nosocomio estatal.

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