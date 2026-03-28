Chihuahua.- Una mujer fue detenida, luego de ocasionar una riña y lesionar con un arma blanca dos empleadas de una tienda del supermercado conocido como Al Súper en Delicias, Chihuahua.

El hecho ocurrió la noche del viernes se registró al interior de una sucursal tienda ubicado en la calle Primera y Tercera.

Personal del lugar solicitó el apoyo de las autoridades tras escuchar gritos de auxilio dentro del establecimiento, ya que una de las clientas se encontraba en el pasillo de cuchillos de uso doméstico, tomó uno de ellos y atacó a dos empleadas del lugar.

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El ataque ocurrió en un supermercado en Delicias, Chihuahua. Foto: Especiales.

Debido a ello, a una de las empleadas le provocó una una herida en el abdomen y a la otra en el brazo.

Al lugar llegaron agentes de Seguridad Pública de Delicias y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a las víctimas, quienes fueron trasladadas a recibir atención médica y de momento se reportan fuera de peligro.

La agresora fue identificada como Cecilia C. H., de 25 años, quien fue detenida por elementos de la policía municipal de Delicias para realizar las investigaciones correspondientes.

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