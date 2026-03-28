Mérida, Yucatán.-El coordinador nacional de afiliación y registro partidario del PRI, José Luis Villalobos García, descartó que ese partido esté en riesgo de perder su registro en el 2027 después de las elecciones intermedias.

De igual manera, manifestó optimismo en que en las 32 entidades del país también alcanzarán la votación suficiente para seguir con vida ante los órganos electorales locales.

Villalobos García encabezó en Mérida una jornada de afiliación cuya meta para fin de año en la entidad es captar a 20 mil nuevos militantes.

Afirmó que el tricolor es minucioso en la revisión y actualización de su padrón de militantes como disponen los nuevos lineamientos del INE.

Acusó a Morena de “piratearle” militantes como se detectó en una revisión del listado donde se ubicaron en la base de datos del partido guinda a miles de priistas previamente registrados en la lista oficial del tricolor.

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Recordó que cada tres años el INE valida el padrón de militantes de todos los institutos políticos.

En esta ocasión, la meta es lograr que se verifique la existencia real de 900 mil militantes en el país.

Al referirse a Yucatán, dijo que antes de 31 de marzo se alcanzará los 7 mil.

En sintonía con el pronunciamiento de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, de llamar a volver a la militancia que abandonó las filas priistas, el dirigente estatal, Gaspar Quintal Parra, la respaldó.

Sin embargo, aclaró que en el caso de Yucatán se reservaban el derecho de admisión porque en el tricolor ya no hay cabida a la corrupción.

“No hay espacio para la corrupción, Morena los afilia a todos. Nos hace un gran favor”, pronunció finalmente.

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