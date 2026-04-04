TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- En Semana Santa, la parroquia y el pueblo creyente tzotzil de Chenalhó exigieron que se investiguen y desarticulen a los grupos armados que operan en esa región de los Altos de Chiapas.

Así como la aplicación de políticas públicas para prevenir y enfrentar las adicciones de alcohol y drogas entre los jóvenes, inhabilitar cantinas que promueven la prostitución de mujeres jóvenes y menores de edad.

Los católicos tzotziles demandaron también indagar actos de corrupción de autoridades señaladas para que enfrenten la justicia legal y que se proceda contra los usureros.

La parroquia y el pueblo creyente tzotzil de Chenalhó alertaron que la violencia se normaliza en la vida cotidiana; no se vive con la seguridad y la paz que se tenía antes, compartiendo con la familia y trabajando en los parajes.

Expresaron que en esa situación de violencia les preocupan la venta y el consumo excesivo de alcohol, de acuerdo con sus costumbres, tradiciones y creencias, el posh (aguardiente de caña o de maíz) dejó de ser una bebida sagrada.

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Consideraron que existen muchos intereses económicos y políticos que favorecen el consumo y abuso de esas bebidas. Ese consumo, dijeron hace muchos años lo catalogan como un problema grave de salud pública, que ha llevado a la población a la violencia.

Tales prácticas nocivas, afirmaron en un comunicado, se ven como normales, sin medidas para contener "sus violentos efectos que causa prostitución juvenil, enfermedades y muerte".

Las bebidas embriagantes, mezclado con drogas, se ha extendido en actividades que se justifican con pagos fuertes de dinero, dirigidas a mujeres jóvenes y menores de edad, que normalmente no consumen, pero que generan ganancias .

Los católicos tzotziles demandaron también indagar actos de corrupción de autoridades señaladas para que enfrenten la justicia legal y que se proceda contra los usureros. Foto: Especial/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

"¿Quién se beneficia de este delito?, no sólo con la venta de alcohol y de drogas, sino también de su cuerpo, donde les roban su dignidad”?, cuestionaron.

En las cantinas legales e ilegales las drogas se van propagando con el narcomenudeo, y hay negocios , acaso ¿disfrazados?, donde se vende clandestinamente, señalaron.

Incluso, precisaron la parroquia y el pueblo creyente, en las escuelas, los estudiantes alteran los refrescos con alcohol y/o con droga, que desemboca en el bullying o acoso escolar, y genera violencia física, y sicológica, cada vez más difícil de ser controlada.

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El crimen organizado, agregaron, se ha instalado en las comunidades de donde, "como todos sabemos, salieron forzadamente, ayudados por las autoridades municipales”.

Preocupan también las detonaciones de armas, la tala de árboles que salen de comunidades ubicada en los límites de Chenalhó y Pantelhó, externaron.

Los creyentes tzotziles expresaron que es preocupante asimismo, las guerras militares y comerciales que tienen al mundo "en la tiniebla de la mentira, de la confusión y del engaño".

Se trata, recalcaron ,de guerras planificadas por la codicia del dinero, del petróleo y el poder de unos pocos que quieren dominar al mundo, dejando países en el desastre absoluto, con millones de pobres, desplazados, heridos, mutilados y muertos.

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