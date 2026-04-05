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Elementos de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la lograron rescatar con vida a dos gatos, un perro, pericos y tortugas de un departamento que se incendió en la colonia Obrera.

Los hechos se registraron este sábado cuando, por causas aún no determinadas, comenzó el incendio en un inmueble ubicado en la calle Fernando Ramírez 65.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil de Cuauhtémoc acudió al lugar y sofocó el fuego de manera coordinada con el ERUM y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

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En brazos de los rescatistas de la Cuauhtémoc, los animales de compañía lograron salir ilesos del inmueble y fueron entregados a sus dueños, luego de una valoración veterinaria.

La alcaldesa instruyó a Protección Civil y a todas las áreas operativas de la demarcación a mantenerse alertas y disponibles para atender cualquier emergencia, especialmente durante este periodo vacacional.

La alcaldía Cuauhtémoc llamó a la población a en el hogar, particularmente al utilizar instalaciones eléctricas, veladoras o equipos de cocina, así como a no dejar velas o aparatos encendidos sin supervisión y reportar de inmediato cualquier incidente al 911.

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