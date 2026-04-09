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Personas hacinadas y sin control sanitario; el rostro oculto de los “sueros vitaminados” en clínica de Sonora
Como parte de la investigación por la muerte de ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, la fiscalía de Sonora cateó una de las clínicas del doctor Jesús Maximiano “N”, ubicada en Ciudad Obregón. La diligencia se realizó en la Clínica Homotoxicológica Obregón, de la avenida Zacatecas, en la colonia Centro, donde aparecía el nombre del doctor. Fueron aseguradas 216 soluciones salinas —178, listas para su administración—. Además, se encontró medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas y documentación.
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