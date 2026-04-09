Hermosillo.— “Hay charlatanes en todos los campos. Esta persona es un charlatán”, afirmó el doctor Marco Antonio Cabrera Fernández, secretario de la Asociación de Médicos Homeópatas de Sonora, al referirse al médico Jesús Maximiano “N”, señalado por las muertes derivadas de la aplicación de sueros vitaminados.

El doctor Jesús Maximiano “N” promocionaba a través de las redes sociales sus sueros como medicina homeopática; inclusive también anunciaba que eran beneficiosos para reducir la fatiga y el estrés, eliminar toxinas y aumentar las defensas.

Sin embargo, el especialista homeópata sostuvo que los procedimientos aplicados en dicha clínica no tienen ninguna relación con la homeopatía y acusó que se utiliza este término para engañar a la población y así atraer pacientes.

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La clínica del doctor Jesús Maximiano “N”, asegurada por las autoridades el pasado 30 de marzo por el deceso, al momento, de ocho personas, tiene un letrero con su nombre y abajo del mismo dice “Medicina Homeopática”.

“Se hace pasar por homeópata para convencer a la gente de que lo que aplica es natural e inofensivo, pero eso es falso”, advirtió.

En entrevista con EL UNIVERSAL, fue enfático en aclarar que la homeopatía no se administra por vía intravenosa ni mediante sueros.

“La homeopatía se aplica únicamente por vía oral, en gotas o glóbulos que se disuelven bajo la lengua. Ningún homeópata en el mundo utiliza sueros”, explicó.

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El doctor Marco Antonio Cabrera señaló que el médico involucrado no pertenece a la asociación ni es reconocido dentro del gremio. “No lo conocemos y no sabemos si es doctor. No sigue los principios de la homeopatía”.

Con más de 45 años de experiencia, el especialista subrayó que en más de dos siglos de práctica homeopática no existen registros de intoxicaciones por estos tratamientos.

“El medicamento homeopático no es tóxico. Nunca hemos visto casos como los que están ocurriendo ahora”, afirmó a este diario.

Asimismo, detalló que los medicamentos homeopáticos se elaboran a partir de sustancias de origen animal, vegetal o mineral, pero pasan por procesos de dilución y dinamización que eliminan cualquier toxicidad. “No se administran sustancias en estado crudo, sino su energía”.

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Explicó que cualquier sustancia homeopática pierde su efecto si se mezcla en un suero. “Se inactiva inmediatamente. Por eso lo que se aplicaba en esos casos no puede ser homeopatía”.

Sobre los llamados sueros vitaminados, el médico homeópata advirtió que pueden contener fármacos como estimulantes, analgésicos, corticoides o sedantes, que generan una sensación momentánea de bienestar; sin embargo, representan riesgos.

“La gente se siente bien porque está bajo el efecto de sustancias químicas, incluso drogas”, señaló.

El especialista insistió en que corresponde a las autoridades sanitarias investigar estos hechos y supervisar los establecimientos donde se aplican estos tratamientos. “Salubridad debe revisar qué contienen esos sueros y actuar en consecuencia”, apuntó.

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Finalmente, llamó a la población a informarse y no dejarse llevar por promociones engañosas. “La gente debe investigar y asegurarse de que está en manos de profesionales capacitados. Esto no es homeopatía”, concluyó.

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