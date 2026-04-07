Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora desplegó un operativo con cateos simultáneos y la emisión de alertas a nivel nacional e internacional para localizar y detener al médico presuntamente responsable de la aplicación de “sueros vitaminados” que habrían provocado la muerte de seis personas en Hermosillo.

Jesús Maximiano "N", médico cirujano estético de 65 años, dedicado a la medicina homeopática, es el responsable de la clínica ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo, donde se suministraron sueros.

De acuerdo con la autoridad, los hechos también han dejado a cuatro personas afectadas en su salud; dos de ellas permanecen hospitalizadas, mientras que otras dos ya fueron dadas de alta tras presentar mejoría.

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Como parte de las acciones ministeriales, durante la madrugada de este martes se ejecutaron tres cateos de manera simultánea en distintos domicilios de la capital sonorense.

Estas diligencias derivan de datos de prueba recabados en la investigación en curso y tienen como objetivo ubicar al probable responsable, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez penal.

La Fiscalía estatal informó que, además de los operativos en campo, se activaron mecanismos de búsqueda más amplios, incluyendo alertas interestatales e internacionales, con el fin de evitar que el sospechoso evada la acción de la justicia.

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Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan en desarrollo y que se agotarán todos los recursos legales y operativos disponibles para lograr la captura del implicado y esclarecer los hechos. Asimismo, la Fiscalía de Sonora subrayó su compromiso de procurar justicia para las víctimas y brindar acompañamiento a sus familias.

Este caso ha generado preocupación en la comunidad médica y entre la población, al poner en el centro del debate los riesgos asociados a tratamientos no regulados como los llamados “sueros vitaminados”.

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