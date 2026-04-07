Hermosillo, Sonora.- La posible presencia de un contaminante bacteriano es una de las principales líneas de investigación en el caso de las personas afectadas por la aplicación de "sueros vitaminados", que hasta el momento ha dejado seis fallecidos, informó el secretario de Salud, David Kershenobich.

En la conferencia mañanera de este martes 7 de abril, el funcionario detalló que diez personas resultaron afectadas: seis murieron, dos ya fueron dadas de alta y dos permanecen hospitalizadas, una de ellas en estado grave.

Además, se reportó un caso adicional de un paciente que no recibió el suero intravenoso, pero sí una inyección en la rodilla, quien también presentó síntomas y ya fue dado de alta.

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Realizan analisis a sueros vitaminados

Según los primeros análisis clínicos, varios pacientes presentaron un deterioro acelerado, con una sobrevida de hasta dos días en algunos casos.

Los estudios de laboratorio realizados detectaron niveles elevados de glóbulos blancos y cuadros de coagulación intravascular, condiciones asociadas a sepsis, lo que refuerza la hipótesis de una contaminación bacteriana.

Las muestras fueron enviadas a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, cuyos resultados finales se esperan en los próximos días.

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El titular de Salud advirtió sobre la práctica, cada vez más común, de aplicar “sueros vitamínicos” sin sustento médico, utilizados por personas que buscan aliviar fatiga o recuperarse tras el consumo excesivo de alcohol.

Señaló que estos tratamientos, además de ser en muchos casos innecesarios, pueden implicar riesgos si no se administran bajo condiciones sanitarias adecuadas.

Establecimiento donde se administraron los sueros vitamidados fue clausurado

Respecto al establecimiento involucrado, confirmó que fue clausurado de inmediato.

La investigación está a cargo de la Fiscalía del Estado de Sonora, que ya identificó al médico responsable de la aplicación de los sueros, aunque no se ha precisado su situación legal.

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Asimismo, se informó que no todos los procedimientos se realizaron dentro de la clínica, ya que algunos sueros eran preparados y aplicados en domicilios particulares.

Aunque el sitio contaba con registro sanitario, las autoridades buscan determinar qué ocurrió en su interior, así como la composición de los sueros utilizados, algunos de los cuales incluían mezclas no verificadas e incluso sustancias promocionadas como “células madre”.

El gobierno federal hizo un llamado a la población a acudir únicamente a establecimientos certificados y evitar tratamientos sin respaldo médico, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

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