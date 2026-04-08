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Hermosillo, Sonora. - Como parte de la investigación relacionada con la muerte de al momento ocho personas por la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo, la Fiscalía de Sonora ejecutó una diligencia de cateo en un inmueble en Ciudad Obregón.
En el rótulo del inmueble ubicado sobre la avenida Zacatecas, en la colonia Centro intervenido por las autoridades el pasado 7 de abril, aparecía Clínica Homotoxicológica Obregón y el nombre del doctor Jesús Maximiliano "N".
Durante el registro fueron aseguradas 216 soluciones salinas de las cuales 178 se encontraban preparadas para su administración y 38 sin preparar.
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Además, se encontró medicamento diverso, equipos de venoclisis, jeringas, documentación, una libreta con anotaciones, un dispositivo telefónico y otros indicios de interés para la investigación.
La diligencia se realizó dentro de la carpeta iniciada por el delito de homicidio por responsabilidad médica, en seguimiento a las líneas de investigación relacionadas con un médico tratante.
Todos los indicios fueron debidamente fijados, embalados y asegurados conforme a los protocolos periciales y ministeriales, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de ser incorporados a la investigación correspondiente.
La Fiscalía de Sonora agregó que continuará informando conforme el avance de las diligencias y los tiempos procesales lo permitan.
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