Ofrecen en redes que sueros vitaminados combaten hasta la depresión y estrés; médicos acusan farsa

En meses recientes se han registrado diversos fallecimientos y complicaciones graves de salud, presuntamente relacionadas con la aplicación intravenosa de “sueros vitaminados” en una clínica privada de Hermosillo, Sonora.

Los casos involucran a personas que, después de recibir estos tratamientos, presentaron un deterioro acelerado en su estado físico.

La Secretaría de Salud reportó que 10 personas se vieron afectadas tras la aplicación de estos sueros en una clínica de la colonia Jesús García, en la entidad; de ellas, seis murieron. En tanto, autoridades sanitarias y judiciales indagan una posible contaminación bacteriana como origen del brote.

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Así ofrecen la “sueroterapia” en redes sociales

Por medio de Facebook, diversas cuentas ofrecen la “sueroterapia”, la cual combate la depresión, el estrés y hasta la fatiga.

Foto: Facebook

Asimismo, indican que la terapia es a domicilio e incluye una “promoción”, así como precio especial si son dos personas en el mismo domicilio.

Foto: Facebook

Médicos acusan estafa en suero vitaminado

En diciembre de 2024, el doctor Hector Rossete acusó que el tratamiento era una “estafa maestra”, pues “no hay razón alguna para someterse a lo que es esencialmente un tratamiento invasivo”.

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“La hidratación intravenosa es excelente para las personas que realmente lo necesitan, pero cuando se tratan de sueros a la carta, les sugiero andarse con precaución (son caros, invasivos y no útiles desde el punto de vista científico)”, aseveró.

La hidratación intravenosa es excelente para las personas que realmente lo necesitan., pero cuando se tratan de sueros a la carta, les sugiero andarse con precaución (son caros, invasivos y no útiles desde el punto de vista científico). pic.twitter.com/IHrKbbHkLj — Dr. Hector Rossete (@HectorRossete) December 14, 2024

Por su parte, el infectólogo y "zar" de la Influenza Alejandro Macías calificó de “charlatanerías” los sueros vitaminados. “Es un absoluto despropósito. Las vitaminas no sirven para eso […] Los hacen frecuentemente en sueros que tienen vitamina B, vitamina C, algunos electrolitos o cosas como magnesio, pero son realmente charlatanerías que pueden tener consecuencias graves”.

⚠️ MUERTES por SUEROS VITAMINADOS | NO tomes el RIESGO‼️



Las terapias de sueros vitaminados no tienen sentido y son un riesgo pues atraviesan las barreras naturales de defensa del organismo, por lo que pueden ocasionar complicaciones locales o generales que pueden poner en… pic.twitter.com/Q167Il29KU — Alejandro Macias (@doctormacias) April 6, 2026

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