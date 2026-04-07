Beca Rita Cetina 2026: ¿qué letras reciben depósito HOY, 7 de abril?; esto se sabe

La Beca Rita Cetina continúa con la dispersión de pagos de abril para estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2025-2026.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), contempla depósitos escalonados con base en la inicial del primer apellido, con el fin de agilizar la entrega de recursos.

Beca Rita Cetina 2026. Foto: Generada con IA

¿Quién recibe el pago HOY, 7 de abril?

Este martes 7 de abril, el depósito corresponde a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras:

D

E

F

Los recursos son transferidos directamente a las Tarjetas del Bienestar, lo que permite su retiro sin comisiones o su uso en comercios autorizados.

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Montos del apoyo bimestral

El programa otorga 1,900 pesos cada dos meses por familia con al menos un estudiante. A ello se suman 700 pesos adicionales por cada menor inscrito en el mismo nivel educativo dentro del hogar.

Este ingreso busca aliviar gastos escolares y contribuir a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo.

Este programa está diseñado para respaldar a familias con menores inscritos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Foto: El Universal

Calendario completo de pagos de abril

La dispersión inició el 1 de abril y concluirá el 16 del mismo mes. El calendario oficial queda distribuido de la siguiente forma:

Miércoles 8 de abril: G

Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril: M

Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P

Martes 14 de abril: R

Miércoles 15 de abril: S

Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

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