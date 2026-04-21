Más Información

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Fiscalía identifica a "lobo solitario" en Teotihuacán; su nombre era Julio César Jasso

Fiscalía identifica a "lobo solitario" en Teotihuacán; su nombre era Julio César Jasso

Funcionarios de EU fallecidos en accidente en Chihuahua trabajaban para la CIA, dicen el NYT y TWP; Sheinbaum no sabía de la operación

Funcionarios de EU fallecidos en accidente en Chihuahua trabajaban para la CIA, dicen el NYT y TWP; Sheinbaum no sabía de la operación

Sheinbaum: fiscal de Chihuahua cambió su declaración; "Sí estaban trabajando conjuntamente", dice tras muerte de agentes de EU

Sheinbaum: fiscal de Chihuahua cambió su declaración; "Sí estaban trabajando conjuntamente", dice tras muerte de agentes de EU

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

Amigos de Morena, los finalistas para el consejo del INE; oposición denuncia ilegalidad

La presidenta envió al Senado dos solicitudes de permiso para que ingresen a territorio mexicano un total de 96 militares de con armamento para realizar acciones de capacitación a tropas militares, así como operaciones de paracaidismo y sobrevuelos en el estado de Hidalgo y Ciudad de México.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la solicitud para que 73 elementos militares con el y equipo empleado, a bordo de la aeronave tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América.

La aeronave de transporte tipo C-130 "Hércules" de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América que trasladará al personal militar, arribará y partirá de la Base Aeronaval de Campeche, ubicada en el Aeropuerto Internacional "Ingeniero Alberto Acuña Ongay" de la ciudad de Campeche, Campeche.

Lee también

La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 21 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera del Pueblo del 21 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Ello a efecto de que participen en el "Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026" que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo de 2026 en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum solicita autorización para que se permita el ingreso a territorio nacional de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEAL's de la Armada de los Estados Unidos de América, a efecto de que compartan el adiestramiento denominado "Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales".

Los militares extranjeros ingresarán a México a bordo del aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América tipo "Hércules" C-130 con armamento al evento que se llevará a cabo del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026, en los estados de Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

Lee también

Se incluye, en la solicitud presidencial. Que dicha capacitación contempla operaciones de paracaidismo estilo caída libre, se que realizará en la Unidad Naval de Operaciones Especiales localizadas en Donato Guerra, Estado de México, y se extenderá sobre el espacio aéreo del estado de Hidalgo y la Ciudad de México.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]