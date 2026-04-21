Como parte de su gira de trabajo por Bruselas, Bélgica, que concluyó, el canciller Roberto Velasco afina la firma del Acuerdo Global Modernizado de México con la Unión Europea que será anunciado próximamente

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo diversas reuniones para organizar la próxima visita de funcionarios de la Unión Europea. También sostuvo un encuentro con António Costa, presidente del Consejo Europeo, sobre cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión.

Entre las actividades del canciller Velasco, destaca la reunión que sostuvo con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, con quien revisó la agenda bilateral y subrayó la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales.

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La SRE informó que Roberto Velasco intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva, “para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible”.

Canciller Roberto aborda en la Unión Europea cooperación bilateral (20/04/2026). Foto: Especial

Además, conversó con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, sobre la capitalización de oportunidades emergentes con la firma del Acuerdo Global Modernizado y de la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los desafíos del sistema económico global.

“Además, se aprovechó la visita para platicar con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien coincidió en la relevancia del diálogo parlamentario para fortalecer la relación y consolidar una agenda estratégica entre México y la Unión Europea”, dijo la SRE.

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