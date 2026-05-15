Empalme. - Un maestro de la materia de Ética y Valores del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cet del Mar) número 32, en el municipio de Empalme, fue suspendido de sus labores luego de ser captado presuntamente robando dinero y objetos de las mochilas de sus propios alumnos.

El caso salió a la luz después de que estudiantes, cansados de los constantes robos dentro del salón de clases, decidieran colocar una cámara escondida para descubrir al responsable.

En la grabación se observa cómo el docente, identificado por padres de familia como José Pedro “N”, ingresa sigilosamente al aula y comienza a revisar varias mochilas.

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Posteriormente, toma un objeto y sale momentáneamente del salón tras escuchar ruidos, para después regresar y continuar revisando pertenencias de los estudiantes.

La madre de una de las alumnas afectadas relató que a su hija le fueron robados unos audífonos, aunque anteriormente ya había sufrido la desaparición de 250 pesos en efectivo.

La difusión del video en redes sociales provocó indignación entre padres de familia y usuarios, quienes exigieron sanciones ejemplares contra el maestro.

“Con muchos sacrificios uno les da para sus cosas y todavía que un maestro les robe”, expresó una madre de familia afectada.

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El director del plantel, Refugio Samaniego Badilla, informó que al tener conocimiento de los hechos solicitó al docente retirarse del plantel y notificó la situación a las autoridades educativas superiores, quienes determinarán su situación laboral.

En redes sociales, padres de familia externaron que acudieron ante la Agencia del Ministerio Público para presentar una denuncia formal; sin embargo, aseguraron que inicialmente les indicaron que no procedía debido a que se trataba de “un asunto interno” y porque las cantidades robadas eran mínimas.

Hasta el momento las autoridades educativas del estado no se han pronunciado al respecto.

afcl