La Universidad de Sonora volvió a quedar sin actividades académicas luego de que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) estallara formalmente la huelga la tarde de este jueves 14 de mayo, en medio de un conflicto laboral que mantiene en incertidumbre a más de 40 mil estudiantes de licenciatura y posgrado.

Fue en punto de las 17:00 horas cuando docentes sindicalizados colocaron las banderas rojinegras en los principales accesos de la máxima casa de estudios, marcando oficialmente el inicio de un nuevo paro de labores.

La deliberación sindical se desarrolló pese a que el juez B del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 determinó archivar el expediente de emplazamiento a huelga promovido por el Staus, resolución que el gremio académico calificó como “arbitraria e ilegal”.

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Entre las principales demandas del sindicato destacan un aumento salarial justo, un programa de recuperación salarial, mejores condiciones laborales, acceso y fortalecimiento de los servicios médicos del Isssteson para trabajadores que aún no cuentan con esa prestación, así como el respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo.

Fue en punto de las 17:00 horas cuando docentes sindicalizados colocaron las banderas rojinegras en los principales accesos. | Foto: Especial.

También denunciaron incumplimientos a acuerdos pactados en la revisión contractual del año pasado y señalaron un trato indigno durante las negociaciones con la administración universitaria.

Además, exigen la eliminación de los topes salariales, así como ajustes relacionados con la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), aspectos que aseguran afectan directamente los ingresos de los trabajadores académicos.

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El nuevo conflicto laboral surge apenas una semana después de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) levantara la huelga que mantuvo paralizadas las actividades universitarias durante más de 15 días y que ya había provocado rezagos en el calendario escolar.

Con este nuevo paro, la comunidad universitaria enfrenta nuevamente un escenario de incertidumbre académica y administrativa, mientras hasta el momento no se vislumbra una solución inmediata entre las autoridades universitarias y el sindicato de académicos.

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JACL/cr