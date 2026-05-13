Hermosillo. - La intensa onda de calor que afecta al noroeste del país elevó la temperatura hasta los 46.5 °C (grados centígrados) en Sonora durante el martes 12 de mayo, de acuerdo con el monitor meteorológico del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este miércoles se prevén temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados en el centro y sur del estado.

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El registro más alto se presentó en la zona de la Presa Plutarco Elías Calles, conocida como “El Novillo”, ubicada entre los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva, en la región centro-este de Sonora, a unos 158 kilómetros de Hermosillo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó que las condiciones extremas persistirán este miércoles 13 de mayo debido a una onda de calor estacionada sobre el noroeste del país, la cual mantiene ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio sonorense.

Foto: Especial

De acuerdo con el pronóstico elaborado con información del Servicio Meteorológico Nacional y agencias meteorológicas de Estados Unidos, se esperan cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvias y rachas de viento moderadas en distintas regiones.

En Hermosillo se pronostica una temperatura máxima de 42 °C, luego de amanecer con una mínima de 25 grados y humedad relativa cercana al 10 por ciento. Además, se esperan vientos promedio de 10 (km/h) kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

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Ciudad Obregón registrará una de las jornadas más sofocantes del estado, con temperaturas de hasta 43 °C y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Navojoa también alcanzará máximas de 43 grados centígrados.

En otros municipios, Guaymas llegará a los 37 °C y San Luis Río Colorado a los 39 °C, mientras que en la zona norte las condiciones serán menos severas: Nogales tendrá máximas de 34 grados y Agua Prieta de 35 grados centígrados, aunque con ligera probabilidad de lluvia.

Ante las altas temperaturas, Protección Civil recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, debido al riesgo de golpes de calor y deshidratación.

afcl/LL