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LA PAZ, BCS.— comenzó ya a resentir previo al verano, que afectaron a por lo menos una veintena de colonias de La Paz y Los Cabos.

Las ocurrieron durante la noche del miércoles, entre las 21:00 y 22:00 horas y, según reportes de vecinos, en algunos sectores el servicio .

Entre las colonias afectadas en La Paz se reportaron Tabachines, La Fuente, Progreso, Jericó, Valle del Mezquite, El Cardoncito, Indeco y Fidepaz; mientras que en Los Cabos hubo afectaciones en Monterreal, Zacatal, Altavista, Pablo L. Martínez, Santa Rita, Vista Hermosa, Cangrejos y Agua Clara, entre otras.

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CFE no explica causas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto, informó este jueves que la interrupción afectó alrededor del 5% de usuarios en ambos municipios y señaló que el restablecimiento total ocurrió cerca de la medianoche.

No obstante, la empresa no detalló las causas de la falla.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción afectó alrededor del 5% de usuarios en ambos municipios. | Foto: Especial.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción afectó alrededor del 5% de usuarios en ambos municipios. | Foto: Especial.

Los apagones provocaron reacciones en redes sociales, donde usuarios mostraron su preocupación por registrarse incluso antes de la llegada de temperaturas que en BCS alcanzan los 42 grados hacia los meses de julio y agosto, y la demanda sobrecarga el sistema eléctrico, sobre todo por el uso de aires acondicionados.

El secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jehú Vázquez Savin, declaró al respecto de los apagones que la CFE debe seguir modernizando y ampliando su capacidad para atender la alta demanda en BCS, al tiempo que pidió a la ciudadanía mejorar sus prácticas en el consumo de energía, "hacer un uso responsable", dijo.

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Sistema vulnerable ante alta demanda

Desde al menos 2019, Baja California Sur suele registrar apagones durante los meses más intensos del verano, principalmente entre julio y agosto. La noche del miércoles los cortes ocurrieron cuando las temperaturas rondaban los 34 grados centígrados.

Especialistas y organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA) han advertido que la entidad enfrenta vulnerabilidad energética debido a que opera con un sistema aislado del Sistema Interconectado Nacional.

A ello se suma el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica en municipios como La Paz y Los Cabos, donde el uso intensivo de aire acondicionado y el crecimiento poblacional vinculado a la actividad turística elevan considerablemente el consumo durante la temporada de calor.

En los últimos años, y recientemente, entidades del norte del país como Baja California también han registrado apagones y tensiones en el suministro eléctrico durante olas de calor extremo.

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JACL/cr

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