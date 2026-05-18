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Dos personas murieron y 42 más resultaron lesionadas a causa de un accidente ocurrido la madrugada de este lunes sobre la autopista Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 33, en el municipio de Magdalena, Jalisco.

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Magdalena informó que los vehículos involucrados son dos autobuses de turismo, un camión torton y un vehículo compacto que quedó prensado entre los dos autobuses.

La información preliminar señala que los dos autobuses, que regresaban a Guadalajara desde Rincón de Guayabitos impactaron por alcance al auto compacto, cuyos pasajeros –dos hombres de entre 30 y 35 años– murieron en el lugar debido a sus lesiones.

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Además se informó que siete personas fueron trasladadas en estado grave a recibir atención médica en diferentes hospitales, mientras que otras 35 fueron valoradas con lesiones de regulares a leves que pudieron ser atendidas en el sitio del percance.

En las labores de auxilio participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Magdalena, Bomberos Tequila, Protección Civil de El Arenal y Cruz Roja; las autoridades correspondientes ordenaron el inicio de una investigación para determinar la responsabilidad de los conductores.

LL

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