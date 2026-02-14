El amor está en el aire… y Majo Aguilar lo demuestra con una romántica publicación en sus redes sociales.

Este 14 de febrero, la sobrina de Pepe Aguilar compartió una tierna foto junto a su misterioso novio. En la imagen, tomada frente al espejo, se le ve sonriente mientras su pareja le besa el cuello, aunque su rostro permanece oculto. “Feliz San Valentín a todos”, escribió la intérprete de “No voy a llorar”.

La joven cantante prefirió mantener la identidad de su enamorado en privado. Apenas a inicios de mes, confirmó que había iniciado un nuevo romance, meses después de su separación de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, con quien mantuvo un idilio de casi cuatro años:

“Estoy contenta, ya empecé una relación”, declaró en un encuentro con la prensa en el aeropuerto.

Sobre su decisión de no mostrar el rostro de su pareja en redes, agregó: “Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”.

Foto: Instagram oficial.

El 2026 para Majo Aguilar

Además del amor, Majo inicia el año con importantes proyectos más allá de la música. Fue nombrada embajadora del mariachi y debutó en la Semana de la Moda de Nueva York durante el desfile de Otoño-Invierno de Carolina Herrera. También se presentó en el escenario junto a la banda Porter y lanzó colaboraciones como “El sonido de tu voz” con Chetes, además de disfrutar algunos viajes.

Aunque 2025 fue un año difícil tras su separación, la intérprete celebró grandes logros: consiguió un segundo “sold out” en el Teatro Metropolitan, fue reconocida como Artista Femenina del Año en Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Alex Fernández recibió un galardón en Premios Juventud.

En diciembre pasado, Majo expresó sentirse plena y rodeada de amor: “Veo el amor en las plantas, en las flores, en la música”, compartió en entrevista con Ventaneando.

En 2025 ganó su primer premio importante como "Artista Femenina del Año - Música Mexicana" en la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro, lo que marcó un hito en su carrera profesional.

