El amor está en el aire… y Majo Aguilar lo demuestra con una romántica publicación en sus redes sociales.
Este 14 de febrero, la sobrina de Pepe Aguilar compartió una tierna foto junto a su misterioso novio. En la imagen, tomada frente al espejo, se le ve sonriente mientras su pareja le besa el cuello, aunque su rostro permanece oculto. “Feliz San Valentín a todos”, escribió la intérprete de “No voy a llorar”.
La joven cantante prefirió mantener la identidad de su enamorado en privado. Apenas a inicios de mes, confirmó que había iniciado un nuevo romance, meses después de su separación de Gil Cerezo, vocalista de Kinky, con quien mantuvo un idilio de casi cuatro años:
“Estoy contenta, ya empecé una relación”, declaró en un encuentro con la prensa en el aeropuerto.
Sobre su decisión de no mostrar el rostro de su pareja en redes, agregó: “Está muy bonito y entonces lo bonito se tiene que cuidar y no presionar nada. Que sea todo tranquilo”.
El 2026 para Majo Aguilar
Además del amor, Majo inicia el año con importantes proyectos más allá de la música. Fue nombrada embajadora del mariachi y debutó en la Semana de la Moda de Nueva York durante el desfile de Otoño-Invierno de Carolina Herrera. También se presentó en el escenario junto a la banda Porter y lanzó colaboraciones como “El sonido de tu voz” con Chetes, además de disfrutar algunos viajes.
Aunque 2025 fue un año difícil tras su separación, la intérprete celebró grandes logros: consiguió un segundo “sold out” en el Teatro Metropolitan, fue reconocida como Artista Femenina del Año en Premio Lo Nuestro, y su colaboración con Alex Fernández recibió un galardón en Premios Juventud.
En diciembre pasado, Majo expresó sentirse plena y rodeada de amor: “Veo el amor en las plantas, en las flores, en la música”, compartió en entrevista con Ventaneando.
