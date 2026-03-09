Fue a través de una imagen, alusiva al 8M, que Ángela Aguilar se pronunció durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y, de forma inmediata, su padre (Pepe Aguilar) reposteó el post de la joven, que indica que, mientras hay quienes salen a las calles a defender una lucha, a través de redes siguen perpetuando el odio a otras mujeres.

La publicación de Ángela, a propósito del 8 de marzo, no fue una frase que ella escribiese, sino una imagen que compartió de otro perfil. En el texto, escrito, frente a un fondo de color púrpura, se hace referencia acerca de hasta qué puso es auténtica la sororidad, aquella solidaridad existente entre mujeres.

Esto dice la frase:

"Pedimos respeto para las mujeres..., pero en redes aplaudimos cuando una es humillada, si la igualdad se defiende en la calle, pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal".

Pepe Aguilar comparte publicación de su hija Ángela, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Foto: Instagram

Fue entonces que el cantante de "Por mujeres como tú", compartió el post de su hija pues, es bien sabido que, desde que su relación -ahora matrimonio- con Christian Nodal se hizo pública, la joven se convirtió en blanco de críticas, debido a que, para ese entonces, el músico seguía a lado de Cazzu, quien -además- acaba de dar a luz a Inti, sólo ocho meses atrás.

A raíz de ese acontecimiento, la apariencia física de la joven, como su talento o sus declaraciones han sido puestas en tela de juicio y se han convertido en motivo de mofa, situación que, como ella misma ha reconocido, en algunas ocasiones, le produjeron ansiedad y la necesidad de acudir a una especialista.

En las últimas semanas, además, ha compartido diferentes pensamientos, en los que expresa su deseo de mantenerse cerca de un círculo de personas que le demuestren su amor y apoyo, por lo que sugirió que, quizá, recurriría a otros canales no tan públicos, como es Instagram, u otras redes sociales, en donde es señalada negativamente constantemente,

Poco después, aclaró que, aunque su deseo es el de proteger su salud emocional, no dejará de ser abierta y amorosa, por lo que otros hablen.

