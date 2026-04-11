Tal parece que Christian Nodal no está muy contento con el video de su nuevo tema "Un vals", el cual ha dado mucho de qué hablar por la modelo que lo protagoniza, se trata de la mexicana Dagna Mata, muy parecida físicamente a Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti, el cantante dio a conocer su inconformidad a través de un mensaje con el que da a entender que no fue cosa de él la elección de Dagna.

Nodal está por concluir su contrato con Sony y reanudará su relación laboral con Universal Music, con quien sostiene un pleito legal desde hace años, lo que explicaría que tal vez por marketing y estrategia, Sony fue quien eligió a la modelo y no el cantante, pues en su mensaje se lee.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso...pero mi voz que es lo único que me queda siempre será de ustedes", se lee.

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La polémica por la modelo que para muchos es una mezcla de Ángela Aguilar y Cazzu, ha generado ataques y críticas a Nodal, aunque algunos han aplaudido lo que habría sido una estrategia de marketing efectiva, el video, a pocas horas de haberse estrenado suma más de 800 mil vistas y más de 11 mil comentarios.

En el video Nodal no está junto a la modelo Dagna Mata, sino en un doble cuadro en el que nunca aparece en el relato del video.

Nodal habría cumplido con un compromiso con la disquera pero no con un video en el que participa como es natural, algo parecido ocurrió con el tema "Incompatibles", donde la historia del video está ambientada en un escenario con nieve.

Previo al lanzamiento del tema, Nodal lo anunció con una foto en la que aparece con su esposa Ángela Aguilar, por lo que muchos supusieron que la canción se la dedicaba a ella y que seguramente la hija de Pepe Aguilar aparecería en el material.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar en la promoción de "Un vals", el nuevo tema del cantante.

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