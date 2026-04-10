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"¿Soy yo o la modelo se parece a Cazzu?", es la pregunta que se hacen varios cibernautas que ya vieron el nuevo video de "Un vals", donde la modelo que lo protagoniza tiene un notable parecido tanto con , esposa de Christian, como cono Cazzu, la trapera argentina que fue su novia y es madre de su hija Inti.

Para muchos, no fue una casualidad que la modelo se parezca a su ex pareja, con quien sostiene una disputa legal por la manutención de su hija, más bien podría tratarse de una estrategia para generar controversia, tanto Nodal como Ángela han aprendido a vivir en medio de ella desde que hicieron público su romance en 2024.

Nodal dio pistas previo al estreno, pues anunció el tema junto a su esposa Ángela, ambos aparecieron de espaldas mojados por la lluvia, por lo que se pensó que en el video de la canción aparecería la hija de Pepe Aguilar.

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Christian Nodal y Ángela Aguilar en la promoción de "Un vals", el nuevo tema del cantante.
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Sin embargo, la modelo del video es lo que más ha dado de qué hablar, pues su cabello corto y peinado de inmediato remite a Ángela, sin embargo el rostro tiene una mezcla entre facciones parecidas a las de Ángela y a las de Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de Cazzu.

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"¡¡¡No manchen me asusté!!! ¿Alguien más pensó que era Cazzu? es igualita". "¡Solo Nodal logra unir a fans y haters en un mismo video eres UN GENIO!". "Si la vida te da limones aprende a hacer limonada jajajaja bravo Nodal a facturar se a dicho". "La canción sin desperdicio, es una belleza, el vídeo y los actores un cubetazo de agua helada tanto para haters como para seguidores, la verdad te la rifaste todos locos por eso", se lee entre los muchos comentarios.

La modelo que aparece en "Un vals", tema de Christian Nodal.
La modelo que aparece en "Un vals", tema de Christian Nodal.
Relación Nodal-Cazzu (2022–2024): Iniciaron su romance en 2022 y en septiembre de 2023 nació su hija, Inti. Durante su relación de dos años, Nodal mencionó haber terminado y regresado con ella en varias ocasiones.
Relación Nodal-Cazzu (2022–2024): Iniciaron su romance en 2022 y en septiembre de 2023 nació su hija, Inti. Durante su relación de dos años, Nodal mencionó haber terminado y regresado con ella en varias ocasiones.

La relación entre Christian Nodal ,Cazzu y Ángela Aguilar ha sido uno de los temas más mediáticos del espectáculo debido a la rapidez con la que ocurrieron los eventos de ruptura y nuevo romance.

Nodal y Cazzu mantuvieron una relación de alto perfil y tuvieron una hija en 2023, pero en 2024 anunciaron su separación; poco después, el cantante confirmó su vínculo con Ángela Aguilar, lo que generó especulación por la cercanía temporal entre ambos hechos.

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