Tras la demanda que Christian Nodal interpuso en su contra, la argentina Cazzu reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles de sus últimas presentaciones en vivo, así como momentos de su vida personal y su faceta como madre.

En la serie de fotografías que publicó en Instagram, aparecieron imágenes en el escenario, ensayando tras bambalinas y algunas junto a su hija, Inti, lo que llamó la atención de los usuarios.

Y es que horas antes, Nodal reveló a los medios de comunicación que había iniciado un proceso legal para resguardar la privacidad de la pequeña.

Lee también Nodal habla de la demanda que interpuso en contra de Cazzu; sólo busca ver a Inti

Durante un encuentro con medios en el Palenque de Texcoco, el intérprete de "Botella tras botella" explicó que, entre otras cosas, tomó acciones legales para evitar que la niña se exponga en las distintas plataformas.

“De hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo. Incluso, agregó que esperará hasta que su hija sea mayor de edad y pueda decidir si desea o no formar parte de la vida pública, en cuyo caso estaría dispuesto a apoyarla.

En las fotografías compartidas por Cazzu se puede ver a la pequeña disfrazada como princesa, usando unas pequeñas zapatillas rosas y hasta paseando por la orilla de la playa junto a su famosa madre, eso sí, en todo momento el rostro de la niña es cubierto.

Hasta el momento, la argentina no se ha pronunciado directamente sobre la demanda; sin embargo, sus fans sí se han manifestado a su favor:

"Las amamos", "Te admiro tanto", "Eso, presume a tu princesa. Ella es solo tuya", "No dejes que ningún hombre decida lo que puedes hacer sobre tu bebé", "Ella es tu hija, tú la estás criando", "Presume a tu princesa, todas te apoyamos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal: "Yo no quiero que todo el mundo me ame"