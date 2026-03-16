Más Información

Rescatan autoras de obras infantiles

Rescatan autoras de obras infantiles

Entre la lectura y el periodismo, citas en la FILEY

Entre la lectura y el periodismo, citas en la FILEY

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

Tras la demanda que interpuso en su contra, la argentina reapareció en redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles de sus últimas presentaciones en vivo, así como momentos de su vida personal y su faceta como madre.

En la serie de fotografías que publicó en Instagram, aparecieron imágenes en el escenario, ensayando tras bambalinas y algunas junto a su hija, Inti, lo que llamó la atención de los usuarios.

Y es que horas antes, Nodal reveló a los medios de comunicación que había iniciado un proceso legal para resguardar la privacidad de la pequeña.

Lee también

Durante un encuentro con medios en el Palenque de Texcoco, el intérprete de "Botella tras botella" explicó que, entre otras cosas, tomó acciones legales para evitar que la niña se exponga en las distintas plataformas.

“De hecho la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo. Incluso, agregó que esperará hasta que su hija sea mayor de edad y pueda decidir si desea o no formar parte de la vida pública, en cuyo caso estaría dispuesto a apoyarla.

En las fotografías compartidas por Cazzu se puede ver a la pequeña disfrazada como princesa, usando unas pequeñas zapatillas rosas y hasta paseando por la orilla de la playa junto a su famosa madre, eso sí, en todo momento el rostro de la niña es cubierto.

Hasta el momento, la argentina no se ha pronunciado directamente sobre la demanda; sin embargo, sus fans sí se han manifestado a su favor:

"Las amamos", "Te admiro tanto", "Eso, presume a tu princesa. Ella es solo tuya", "No dejes que ningún hombre decida lo que puedes hacer sobre tu bebé", "Ella es tu hija, tú la estás criando", "Presume a tu princesa, todas te apoyamos", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”. Foto: instagram @joseangelbichir

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza. Foto: AP

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO). Foto: TikTok @barbara_deregil2012

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica: “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO)

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dakota Johnson se quita la lencería y posa en una atrevida sesión junto a la piscina

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda? Foto: Instagram @joseangelbichir

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda?

[Publicidad]