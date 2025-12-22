El repunte en la informalidad refleja un cambio preocupante en la tendencia de la ocupación, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Desde su perspectiva, el entorno está provocando que se generen puestos de trabajo sin prestaciones sociales.

En su análisis semanal, el centro que se fundó en 1963 expuso que hay varias causas por las que se incrementó la informalidad en México y “una de las más relevantes es la tolerancia de las autoridades. Otra, igualmente notable, es sin duda el costo de la formalidad”.

“También es el reflejo de que no ha habido estrategias efectivas para favorecer la creación de empresas formales que permitan ofrecer un mayor número de puestos de trabajo de calidad”, indicó el también el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial.

Desde 2018 se fundan más empresas en la informalidad que en la formalidad, lo que se refleja en los empleos.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la economía informal representó 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el año pasado.

Esto refleja que la informalidad es menos productiva, porque más de la mitad de la población ocupada genera solamente una cuarta parte del PIB, señaló el CEESP.

“De acuerdo con las cifras de la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la ocupación informal a octubre aumentó en 2 millones de personas, mientras que la formal disminuyó en casi 500 mil”, hizo ver el centro.

Las cifras a noviembre reflejaron que la informalidad llegó a 55.7% de la fuerza laboral, mientras que en años pasados la ocupación formal e informal se habían mantenido relativamente estables.

“La prevalencia de un Estado de derecho con reglas claras es parte importante del entorno favorable a la formalidad, toda vez que la inversión productiva tiende a generar empleo formal”, explicó.

Además, un ambiente propicio para la inversión significa que haya un Estado de derecho sólido, lo que necesariamente implica que exista una menor tolerancia a la informalidad.

El CEESP indicó que existe una estructura laboral desequilibrada, porque una gran proporción de trabajadores se inserta en actividades con baja productividad y escasa protección social, al no tener prestaciones sociales.

Destacó que el incremento de 48.5 mil trabajadores afiliados al Seguro Social registrado en noviembre, no logra compensar la tendencia general que favorece a la informalidad.

Para el CEESP, el problema de la informalidad es que limita el acceso de una gran parte de la población a servicios de salud, ahorro para el retiro y otras coberturas fundamentales.