México reiteró su respeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la sentencia que emitió contra nuestro país por la desaparición, tortura y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, joven madre de 17 años trabajadora de una maquila en Ciudad Juárez, Chihuahua, acontecida en 2001.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Mujeres indicaron que las autoridades competentes analizarán de formas "detallada e integral" dicho fallo con el fin de definir las acciones necesarias para cumplir con las medidas de reparación ordenadas.

En un comunicado emitido este viernes por la noche, estas dependencias indicaron que el Estado mexicano reafirma su compromiso con la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, y con la garantía efectiva de sus derechos humanos.

Las secretarías aseguraron que se continuará con el impulso de políticas públicas, mecanismos de coordinación interinstitucional y procesos de capacitación que contribuyan a combatir la impunidad, transformar las prácticas institucionales y asegurar que hechos como los ocurridos no se repitan.

Durante la audiencia del caso en marzo pasado, el gobierno de México aceptó su responsabilidad por los hechos, en particular por el incumplimiento en el deber de prevención e investigación adecuada sobre la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra, "a la luz del contexto que existía en Ciudad Juárez en los años en que se desarrollaron estos hechos".

En su sentencia, la CIDH reconoció que el Estado mexicano ha desarrollado una serie de reformas normativas e institucionales a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

